После роскошного отдыха на Мальдивах Петросяну нужно заработать денег.

После роскошного отдыха на Мальдивах Петросяну нужно заработать денег.В последнее время имя Евгения Петросяна связано чаще не с его творчеством, а со скандалами, которые возникают вокруг его семьи. Тем не менее, артист продолжает работать как юморист и уходить со сцены не собирается.Народный артист России Евгений Петросян сейчас отдыхает вместе с семьей на Мальдивах. 77-летний комик набирается сил перед важным выступлением. 31 декабря Петросян даст концерт в КЗ "Космос" под девизом "60 лет на эстраде". Юморист активно анонсирует шоу в своих соцсетях и предлагает весомую скидку 20 процентов, будто его билеты и даром не надо.Тем не менее, зарабатывать денежки для семьи приходится, ведь супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова любит красиво одеваться, да и сын Ваган подрастает, а растить ребенка сейчас ой как недешево. Впрочем, Петросян еще бодр и полон сил и вполне сможет обеспечить свою холеную семью.Ранее "Дни.ру" писали о том, что ведущая Ксения Собчак язвительно упрекнула Татьяну Брухунову в простоте. Якобы жена Петросяна выставляет напоказ роскошные снимки с отдыха на Мальдивах в то время как вся страна переживает нелегкие времена – читалось между строк.