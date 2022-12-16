Для этого власти запустили опрос на Госуслугах.

Мэрия Владимира запустила на Госуслугах опрос по теме благоустройства сквера на проспекте Ленина. Власти предлагают назвать его в честь Героя РФ Романа Кутузова, который погиб на Украине.Респондентов просят ответить на пять вопросов о подвиге земляка и высказаться за или против названия прогулочной зоны. Пройти опрос можно до 31 декабря. Для этого в разделе «Новости» следует выбрать муниципальный уровень и выбрать нужный вариант из списка.Напомним, что ранее в честь генерала в городе улицу Парижской Коммуны, а также назвали одну из школ.