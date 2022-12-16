Мощные магнитные бури накроют Владимирскую область уже 17 и 18 декабря В течение трех дней с 14...

Мощные магнитные бури накроют Владимирскую область уже 17 и 18 декабряВ течение трех дней с 14 декабря 2022 года магнитные волны будут устойчивыми и не будут оказывать никакого воздействия. Но уже с 17 декабря солнечные потоки будут стремительно нарастать, что окажет сильное влияние на самочувствие людей с метеочувствительностью, пишет THE FITMESВсе начнется в ночь с 16 на 17 декабря. Таким образом, по мнению экспертов, в 0:00 по московскому времени ожидается геомагнитное колебание, которое уже к утру перерастет в магнитное поле с мощностью в 3 балла.Метеозависимым в этот период времени придется непросто. Возможно ухудшения самочувствия, недомогание, головные боли, апатия и раздражение.Но геомагнитное колебание 17-18 декабря является лишь промежуточным этапом. Мощная геомагнитная буря произойдет 22 декабря и будет длиться до конца месяца. Сила ударов будет составлять от 3-х до 5-ти баллов. Специалисты рекомендуют метеочувствительным людям подготовиться к предстоящим штормам, чтобы не допустить неприятного последствия.Фото pxfuel.com