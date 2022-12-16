На «Опытном Стекольном Заводе» в Гусь-Хрустальном установили новую стекловаренную печь. Оборудование запустили в работу 16 декабря.

На «Опытном Стекольном Заводе» в Гусь-Хрустальном установили новую стекловаренную печь. Оборудование запустили в работу 16 декабря.«Один из крупнейших российских производителей стеклянной посуды запустил в работу новую стекловаренную печь. Как и положено, по традиции, о борт новой печи генеральный директор завода Сергей Пенечко разбил бутылку шампанского. Своеобразное «крещение» прошло удачно. Это прекрасный знак. Значит, все будет хорошо. Процесс пошёл», - прокомментировал событие на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Завод в Гусь-Хрустальном работает больше 60 лет. На производстве используют новейшие технологии стекольной промышленности и регулярно обновляют ассортимент в соответствии с интересами потребителей.