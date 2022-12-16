Интерес к путешествиям в Москву обогнал показатели допандемийного периода. Число желающих посетить столицу в период новогодних праздников увеличилось на 15-25% по сравнению с 2019 годом, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Интерес к путешествиям в Москву обогнал показатели допандемийного периода. Число желающих посетить столицу в период новогодних праздников увеличилось на 15-25% по сравнению с 2019 годом, сообщили в Российском союзе туриндустрии.Отмечать новогодние праздники в России планируют две трети наших граждан. Традиционно одним из самых популярных направлений остается Москва.Более того, число желающих посетить столицу растет. Туристический поток в предстоящие новогодние праздники может превысить показатели допандемийного 2019 года, отметил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.Большая часть туров на первую неделю новогодних каникул распродана, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников. Его слова передает газета "Ведомости".Примечательно, что 70% бронируемых поездок приходится на туристов с детьми. Путешественники хотят посетить столичные новогодние елки.Московский бизнес планирует получить хорошие доходы с новогодней туристической активности. Это значит, что поступления в местный бюджет увеличатся – столица сможет направить больше средств на поддержку горожан и реализацию программ развития.Так, в прошлые новогодние праздники московские предприниматели заработали 56 миллиардов рублей. Большая часть трат туристов пришлась на ярмарки и фестивали – "Путешествие в Рождество" и прочие.Например, продажи сувениров и предметов народного ремесла в период новогодних праздников увеличивались на 96%. У продуктовых магазинов и предприятий сферы услуг выручка росла на 29%. Дополнительные доходы получали кафе и рестораны, гостиничный бизнес.Формат празднования Нового года в Москве определили сами жители столицы на портале "Активный гражданин". Они поддержали проведение мероприятий и яркое украшение столицы.В Москве пройдут традиционные ярмарки и фестивали, будут работать катки и другие развлечения. Оживленная предновогодняя торговля дает стимул городской экономике, а полученная прибыль пойдет на улучшение качества жизни людей, эксперты.Встречу Нового года Москва посвятит военнослужащим и работникам оборонно-промышленного комплекса, мэр Сергей Собянин. Градоначальник счел целесообразным воздержаться от больших уличных концертов и фейерверков.