Прокуратура Владимирской области вернула принадлежащие Центральному парку культуры и отдыха города...

Прокуратура Владимирской области вернула принадлежащие Центральному парку культуры и отдыха города Владимира земельные участки.Выяснилось, что руководство парка заключило договор аренды с ООО «Паркинг», передав организации в аренду до 2025 года гараж-стоянку в центре города. Эта территория фактически представляет собой земельные участки на улице Спасской общей площадью более 5300 квадратных метров.По закону, распоряжаться земельными участками возможно только при проведении торгов на конкурсной основе, чего сделано не было.В результате, прокуратура посчитала договор аренды не соответствующим гражданскому и земельному законодательству РФ и обратилась в арбитражный суд.Решением суда требования прокурора удовлетворены: земельные участки, расположенные в центре города, возвращены муниципальному бюджетному учреждению, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: pxfuel.com/