Лариса Гузеева пособачилась с детьми.

Лариса Гузеева пособачилась с детьми.Звезда шоу "Давай поженимся", пожалуй, многим запомнилась, благодаря своим острым фразочкам и неумению держать язык за зубами. Даже с участниками программы она могла быть довольно резкой, а еще никогда не стеснялась в грубой форме отвечать своим недоброжелателям в социальных сетях. Неудивительно, что нередко Ларису Гузееву в комментариях называют "хабалкой".Но если теледива такая на публике, то какая же она дома, в кругу семьи? Об этом брюнетка сама решила рассказать в своем личном блоге, благодаря чему ее жуткие истерики стали достоянием общественности. В преддверии Нового года артистка вдруг разоткровенничалась насчет отношений с детьми и призналась, что нередко ругала своих наследников.Правда, конфликты и истерики из-за проделок детей обычно заканчивались лишь криками, а наказаний никаких не было, хотя Лариса Гузеева грозилась это сделать."Орала так, что сама себя не слышала, но потом с такой же мощью убивалась от стыда и сожаления", – призналась теледива.О некоторых своих словах брюнетка, как оказалось, жалеет до сих пор. Поклонники в комментариях отметили, мол, хорошо, что звезда ограничивалась лишь словесной карой в отношении своих отпрысков. Но Лариса Гузеева ответила им, что ор, который слышали ее дети, это самое страшное наказание.