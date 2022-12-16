В столичном Москвариуме состоялась премьера волшебного новогоднего шоу Круиз мечты. Косатки, дельфины, моржи потрясли и детей, и взрослых. Под впечатлением был и Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из Little Big. Корреспондент Дни.ру встретился с ним после шоу.

В столичном "Москвариуме" состоялась премьера волшебного новогоднего шоу "Круиз мечты". Косатки, дельфины, моржи потрясли и детей, и взрослых. Под впечатлением был и Дмитрий Красилов, известный как "Пухляш из Little Big". Корреспондент "Дни.ру" встретился с ним после шоу.В 28 лет при росте в 162 сантиметра Дмитрий весит примерно 140 килограммов. Примерно – потому что, как признается Красилов, он "не дружит с весами и не имеет их дома".Согласно формуле Брока, идеальный вес рассчитывается как "рост в сантиметрах минус 100". По этому правилу Красилов должен был бы весить как минимум вдвое меньше сегодняшнего – 62 килограмма. Но как он сам признается, полнота его ничуть не смущает и не мешает."Я не комплексую и, более того, даже горжусь своей полнотой, – улыбается Пухляш. – Всем, кто переживает по поводу излишнего веса, советую включить голову и не обращать внимания на мнение окружающих. Живите так, как вам хочется, и тогда будет плевать на то, что и кто думает. Если вам в вашем весе комфортно и уютно – живите в нем и никого не слушайте!" Сам он, кстати, в 2017 году участвовал в 4-м сезоне шоу "Танцы" телеканала ТНТ. Где покорил жюри и зрителей.Дмитрий признается, что никогда в жизни не морил себя диетами. "Я полным был и в детстве, и в школе, – признался он. – И никогда не чувствовал себя ущербным".При этом большой живот вовсе не мешает ему нравиться девушкам. В койке он – огонь! "У меня избыток женского внимания", – клянется Пухляш. Правда, пока танцор не женат. Но, судя по его энергетике и сексуальности, в холостяках долго не задержится!