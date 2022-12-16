Максима Виторгана давно не было видно в России, а вот оставленная им невеста трудится здесь.

Максима Виторгана давно не было видно в России, а вот оставленная им невеста трудится здесь.Ходили слухи, что он уехал еще в феврале в Израиль. Хотя сам Максим Виторган никак не комментировал эту информацию, фото с Земли Обетованной в окружении удравших туда звезд сказало все за беглеца.Еще до отъезда на чужбину актер закрутил роман с коллегой по творческому цеху Нино Нинидзе. Пара так гармонично смотрелась вместе, что поклонники уж было начали рассматривать девушку в качестве невесты разведенного артиста. Однако за границу он решил отправиться один, оставив возлюбленную в России. Поэтому и начались разговоры об их расставании.На днях поползли новые слухи о жизни Максима Виторгана: мол, актер вернулся на родину и даже уже начал работать. Сначала в прессе появилась информация о том, что он снимается в некоем проекте, а вчера его поймали на одном из мероприятий, где он, судя по всему, выступал в качестве ведущего.Актер провел вечер в окружении баб. Конечно, там были и мужчины, но именно представительницы прекрасного пола щеголяли в красивых платьях и снимали звезду на камеру, благодаря чему экс-супруга Ксении Собчак собственно и поймали в России."Поздно оправдываться, поздно. Посмотри на эти звезды", – процитировал слова из песни Розенбаума с улыбкой актер.Нино Нинидзе на мероприятии не наблюдалась – по крайней мере на видео ее не видно. Неужели, Максим Виторган все-таки вернулся в Россию с концами, и стоит ли надеяться, что в его отношениях с возлюбленной все хорошо?