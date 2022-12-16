Не хватает 600 педагогов. К началу учебного года вакансии закрывают с помощью перераспределения нагрузки между уже работающими специалистами. Получается, что они ведут и свои предметы, и

Не хватает 600 педагогов. К началу учебного года вакансии закрывают с помощью перераспределения нагрузки между уже работающими специалистами. Получается, что они ведут и свои предметы, и непрофильные для себя. При этом, как пояснила глава департамента образования, нельзя сказать, что в сельской местности кадровый голод острее, чем в городе. Отдельных педагогов не хватает повсюду. Светлана Болтунова,