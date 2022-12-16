Программа нацелена на очистку рек и озёр, которые не попадают в федеральные проекты.
В России насчитывается 5,5 млн озёр и рек, на сбережение которых нацелен экологический проект Всероссийского общества охраны природы. Программа «Уникальные водоемы России» запущена в текущем году. Её цель - очистка берегов и оздоровление акваторий водоёмов, которые не попадают в крупные федеральные проекты.
Взаимодействие с партнерами
Усилиями Всероссийского общества охраны природы (ВООП), издательского дома «Аргументы и факты», «Росатома», компании «ГМК Норильский никель» и при поддержке Федерального агентства водных ресурсов проведено 15 субботников.
«Мы поработали в Приморье, Дагестане, Екатеринбурге, Воронежской области, Перми, Нижнем Новгороде, на Кольском полуострове, в Иркутской области и других субъектах. Нам активно помогали местные администрации, общественники, студенты и предприниматели», - рассказал советник генерального директора АО «АиФ», руководитель проекта «Экология России» Николай Терещенко.
Уборка территорий началась в мае, а в августе, организаторы провели мониторинг на ранее очищенных участках земли. В большинстве случаев чистота поддерживалась на должном уровне.
После закрытия пляжного сезона ВООП и «АиФ» начали изучать вопрос очистки водоёмов, которые начали превращаться в болота. К примеру, в Иркутской области в красивейшем озере Аляты, на берегах которого расположен детский лагерь, запрещено купаться. Нужно начинать решать такие проблемы.
Кроме субботников и мониторинга участники программы провели пять экскурсий на АЭС и одну на предприятие «Норильского никеля». Стояла задача изучить опыт коллег, для чьих производств чистая вода имеет определяющее значение.
Спасение экосистемы
Общая проблема
Большинство перечисленных природоохранных проектов не состоялось бы без региональных редакций «АиФ» и отделений ВООП. Например, «АиФ в Восточной Сибири» чистили берега вышеупомянутого озера Аляты. Коллеги из «АиФ — Черноземье» озаботилось судьбой речки Девица в Воронежской области. Сотрудники «АиФ - Нижний Новгород» работали на Пермяковском озере. Проблемы сохранения водных ресурсов по всей стране одинаковы и для их решения необходимо наладить эффективное сотрудничество активистов, учёных и бизнеса, который мог бы профинансировать работы по очистке водоёмов. Такие примеры в совместной работе ВООП и АиФ уже были. Например, экспедиции на озеро Соленое и в долину Иртыша, которые состоялись при поддержке Тюменского госуниверситета и нефтяных компаний.