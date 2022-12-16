Программа нацелена на очистку рек и озёр, которые не попадают в федеральные проекты.

В России насчитывается 5,5 млн озёр и рек, на сбережение которых нацелен экологический проект Всероссийского общества охраны природы. Программа «Уникальные водоемы России» запущена в текущем году. Её цель - очистка берегов и оздоровление акваторий водоёмов, которые не попадают в крупные федеральные проекты.Взаимодействие с партнерамиУсилиями Всероссийского общества охраны природы (ВООП), издательского дома «Аргументы и факты», «Росатома», компании «ГМК Норильский никель» и при поддержке Федерального агентства водных ресурсов проведено 15 субботников.«Мы поработали в Приморье, Дагестане, Екатеринбурге, Воронежской области, Перми, Нижнем Новгороде, на Кольском полуострове, в Иркутской области и других субъектах. Нам активно помогали местные администрации, общественники, студенты и предприниматели», - рассказал советник генерального директора АО «АиФ», руководитель проекта «Экология России» Николай Терещенко.Уборка территорий началась в мае, а в августе, организаторы провели мониторинг на ранее очищенных участках земли. В большинстве случаев чистота поддерживалась на должном уровне.После закрытия пляжного сезона ВООП и «АиФ» начали изучать вопрос очистки водоёмов, которые начали превращаться в болота. К примеру, в Иркутской области в красивейшем озере Аляты, на берегах которого расположен детский лагерь, запрещено купаться. Нужно начинать решать такие проблемы.Кроме субботников и мониторинга участники программы провели пять экскурсий на АЭС и одну на предприятие «Норильского никеля». Стояла задача изучить опыт коллег, для чьих производств чистая вода имеет определяющее значение.Спасение экосистемыОбщая проблемаБольшинство перечисленных природоохранных проектов не состоялось бы без региональных редакций «АиФ» и отделений ВООП. Например, «АиФ в Восточной Сибири» чистили берега вышеупомянутого озера Аляты. Коллеги из «АиФ — Черноземье» озаботилось судьбой речки Девица в Воронежской области. Сотрудники «АиФ - Нижний Новгород» работали на Пермяковском озере. Проблемы сохранения водных ресурсов по всей стране одинаковы и для их решения необходимо наладить эффективное сотрудничество активистов, учёных и бизнеса, который мог бы профинансировать работы по очистке водоёмов. Такие примеры в совместной работе ВООП и АиФ уже были. Например, экспедиции на озеро Соленое и в долину Иртыша, которые состоялись при поддержке Тюменского госуниверситета и нефтяных компаний.