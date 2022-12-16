Устранение нарушений взято на контроль. Проверки улиц продолжатся.

Прокуратура Владимира выявила более 160 нарушений при содержании дорог, тротуаров, остановок, социальных объектов и дворов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Так, 15 декабря в ходе рейда выяснилось, что тротуары на улицах Никитской и Княгининской не расчищены. На Октябрьском проспекте у дома №44 вблизи пешеходных переходов сформированы снежные валы, а дорога сильно заужена. Дворы домов №18, 20, 22 на улице Усти-на-Лабе также не расчищены от сугробов и наледи. Похожая ситуация наблюдалась на придомовых территориях по Октябрьскому проспекту - 41, 43 и 45.Мэрия, руководители «управляшек», образовательных, медицинских учреждений, МКУ «Благоустройство» и ЦУГД получили 70 представлений. Возбуждено 23 административных дела. Одно уже направлено в мировой суд.Устранение нарушений взято на контроль. Проверки улиц продолжатся.