Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирского региона. Руководителям...

Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирского региона. Руководителям управляющих организаций, ТСЖ (ТСН), образовательных и медицинских учреждений, муниципальных учреждений «Благоустройство» Ленинского, Фрунзенского и Октябрьского районов, МКУ «Центр управления городскими дорогами» внесено 70 представлений.В отношении виновных возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, в том числе по ст.12.34 КоАП РФ за «ненадлежащее содержание автомобильных дорог».15-го декабря прокуратурой было проведено рейдовое мероприятие с участием специалистов. При проверки были выявлены недостатки при зимнем содержании территории города:тротуары по улице Никитской, улице Княгининской, в том числе, подходы к пешеходным переходам на названных улицах не были расчищены;на Октябрьском проспекте в районе дома №44 были обнаружены снежные валы от расчистки проезжей части;в ходе осмотра дворовых территорий домов 18, 20, 22 по улице Усти-на-Лабе установлены факты отсутствия уборки от снега и наледи с подходов к подъездам и пр.Прокуратура Владимирской области сообщает, что по фактам выявленных нарушений руководителям организаций, ответственных за содержание домов (МКП г. Владимира «ЖКХ», ООО «Жилищник-Владимир»), дорог (МКУ «ЦУГД») подготовлены представления.В отношении виновного должностного лица Центра управления городскими дорогами возбуждено административное дело.Фото: официальный сайт прокуратуры Владимирской области