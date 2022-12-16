По Владимирской области ударила новая волна снегопадов. За прошедшую ночь осадков выпало с избытком, спровоцировав новые аварии. К ДТП также приводит и гололедица на дорогах. По данным

По Владимирской области ударила новая волна снегопадов. За прошедшую ночь осадков выпало с избытком, спровоцировав новые аварии. К ДТП также приводит и гололедица на дорогах. По данным ГИБДД, за сутки в городе произошло 9 аварий с участием 2-х большегрузов. К счастью, никто не пострадал. Утром 16 декабря из-за столкновения машин федеральную трассу у въезда во