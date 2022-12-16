Сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП.

Три человека погибли в ДТП между «Ладой» и «Тойотой» в Гороховецком районе. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По предварительным данным, около 18.40 на 42 км трассы «Муром – М7» 50-летний водитель «Калины» выехал на встречку и врезался в «Камри». В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров отечественного автомобиля.Сотрудники госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах автокатастрофы.