Вопрос создания химико-технологического образовательно-производственного кластера обсудят сегодня в...
Вопрос создания химико-технологического образовательно-производственного кластера обсудят сегодня в Гусь-Хрустальном. Площадкой может стать Гусевский стекольный колледж.
Учебное пространство оснастят современным оборудованием, лабораториями и мастерскими.
Центр будет готовить специалистов среднего звена для отечественной химической и стекольной промышленности, смежных отраслей.
Действующие сотрудники предприятий на базе кластера смогут проходить курсы повышения квалификации.