Вопрос создания химико-технологического образовательно-производственного кластера обсудят сегодня в...

Вопрос создания химико-технологического образовательно-производственного кластера обсудят сегодня в Гусь-Хрустальном. Площадкой может стать Гусевский стекольный колледж.Учебное пространство оснастят современным оборудованием, лабораториями и мастерскими.Центр будет готовить специалистов среднего звена для отечественной химической и стекольной промышленности, смежных отраслей.Действующие сотрудники предприятий на базе кластера смогут проходить курсы повышения квалификации.