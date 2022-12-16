15 декабря во Владимирской области открылся интерактивный музей гранёного стакана. И не абы где, а на своей исторической родине-в городе Гусь-Хрустальный, сообщил депутат Государственной

15 декабря во Владимирской области открылся интерактивный музей гранёного стакана. И не абы где, а на своей исторической родине-в городе Гусь-Хрустальный, сообщил депутат Государственной Думы РФ Игорь Игошин. Главные экспонаты-коллекция стеклянных стаканов разных времён, в том числе и прошлого века. Большую часть раритета в музей передали сами жители Гусь-Хрустального. Из регионального бюджета на его открытие