В Ковровском районе на трассе М-7 «Волга» между деревнями Пестово и Сенино появились две одноуровневые развязки с левыми поворотами. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва –

В Ковровском районе на трассе М-7 «Волга» между деревнями Пестово и Сенино появились две одноуровневые развязки с левыми поворотами. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород». Разворотные петли на участке с 241 по 242 км должны увеличить пропускную способность участка дороги, где в сутки проезжают более 20 тысяч машин. Они также