16 декабря в Москве вечером ожидаются 9-балльные пробки. Об этом горожан предупредил Департамент транспорта. Особенно сильные заторы могут появиться в центре города, на Садовом и Третьем ..

16 декабря в Москве вечером ожидаются 9-балльные пробки. Об этом горожан предупредил Департамент транспорта. Особенно сильные заторы могут появиться в центре города, на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также на МКАД.Это связано с погодными условиями. В столице прошел сильный снегопад. Телеканал сообщает, что москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт. Это разгрузит дороги и позволит коммунальщикам очистить их от снега.