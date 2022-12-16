Мужчина болен псориазом и должен получать лекарственный препарат за счет средств регионального бюджета. Рецепт же, выписанный ему еще 22 августа, до сих пор стоит на отсроченном обслуживании

Мужчина болен псориазом и должен получать лекарственный препарат за счет средств регионального бюджета. Рецепт же, выписанный ему еще 22 августа, до сих пор стоит на отсроченном обслуживании в аптеке. В результате проверки, прокурор обратился в местный райсуд. Теперь Петушинская районная больница должна обеспечить местного жителя необходимым лекарством и возместить моральный вред. Прокомментируйте новость у нас