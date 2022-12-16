Дата голосования назначена на 19 января.

В Судогодском районе депутаты местного совета объявили о проведении конкурса на пост главы администрации. Народные избранники ищут замену Александру Смирнову.В муниципалитете сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатур. В неё вошли два парламентария - Сергей Волженков и Марина Гарина. Выборы должны состояться 19 января. Депутаты большинством голосов определят нового руководителя.Напомним, что бывший глава района ушёл со своего поста «по состоянию здоровья». Не все в Судогде поверили в эту причину, но так или иначе Александр Смирнов райадминистрацией больше не руководит.