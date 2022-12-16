В Вязниковском районе на трассе М-7 «Волга» утром 16 декабря вспыхнул грузовой автомобиль «Ивеко». В результате происшествия, сгорел кузов автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального

В Вязниковском районе на трассе М-7 «Волга» утром 16 декабря вспыхнул грузовой автомобиль «Ивеко». В результате происшествия, сгорел кузов автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В спасательную службу вызов поступил в 10:47. Загорелось колесо грузового автомобиля. Прибывшие по вызову пожарные не дали огню распространиться и потушили пламя на площади 0,5 кв.м. В результате происшествия никто