Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Снежная проверка
Опять замело. Городская прокуратура...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Снежная проверка
Опять замело. Городская прокуратура проверила, как идет уборка снега в областном центре. Каковы итоги рейда?
- Война за детей
Законна ли принудительная госпитализация матери пятерых детей? Областной суд рассмотрел апелляцию Елены Манько.
- Передвижной музей
И в прошлое - за 4 копейки. В честь столетия образования Советского Союза во Владимире запустили ретро-троллейбус.