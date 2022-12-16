Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Снежная проверка Опять замело. Городская прокуратура...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Снежная проверкаОпять замело. Городская прокуратура проверила, как идет уборка снега в областном центре. Каковы итоги рейда?- Война за детейЗаконна ли принудительная госпитализация матери пятерых детей? Областной суд рассмотрел апелляцию Елены Манько.- Передвижной музейИ в прошлое - за 4 копейки. В честь столетия образования Советского Союза во Владимире запустили ретро-троллейбус.