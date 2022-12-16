18 декабря во Владимире спустя несколько лет всё же заработает горнолыжный комплекс. Информацию подтвердили в областной администрации. В 11:00 состоится открытие спортивно-горнолыжного

18 декабря во Владимире спустя несколько лет всё же заработает горнолыжный комплекс. Информацию подтвердили в областной администрации. В 11:00 состоится открытие спортивно-горнолыжного комплекса «Студёная гора ЯРКОпарк». В рамках мероприятия пройдут анимационные программы для детей и взрослых, спортивные шуточные соревнования. Гостей ждут вкусные угощения, зоны катания на горных лыжах, сноуборде и ватрушках, большой каток. Мы уже