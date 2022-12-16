Эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец предлагает использовать рис.

Владимирцам рассказали о необычном методе просушки гаджета, упавшего в снег. Эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец предлагает использовать рис.Как рассказали коллеги из РИА , чтобы минимизировать негативные последствия, смартфон можно положить в ёмкость с рисом. Устройство следует оставить на 4-8 часов до полного высыхания.Александр Побыванец также рекомендует использовать традиционные способы избавления телефона от влаги. Для этого достаточно протереть гаджет, положить на влаговпитывающую салфетку и дать ему просохнуть.