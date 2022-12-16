Курсы православных экскурсоводов начнутся 24 января. Об этом сообщает паломническая служба Владимирской епархии. Соответствующая информация появилась в социальных сетях 9 декабря. Позже
<a href="https://33live.ru/novosti/16-12-2022-vladimirskaya-eparxiya-anonsirovala-vvedenie-platy-za-vxod-v-monastyri-i-xramy-dlya-ekskursionnyx-grupp.html" target="_blank">Владимирская епархия анонсировала введение платы за вход в монастыри и храмы для экскурсионных групп</a> - Курсы православных экскурсоводов начнутся 24 января. Об этом сообщает паломническая служба Владимирской епархии. Соответствующая информация появилась в социальных сетях 9 декабря. Позже
[url=https://33live.ru/novosti/16-12-2022-vladimirskaya-eparxiya-anonsirovala-vvedenie-platy-za-vxod-v-monastyri-i-xramy-dlya-ekskursionnyx-grupp.html]Владимирская епархия анонсировала введение платы за вход в монастыри и храмы для экскурсионных групп[/url] - Курсы православных экскурсоводов начнутся 24 января. Об этом сообщает паломническая служба Владимирской епархии. Соответствующая информация появилась в социальных сетях 9 декабря. Позже