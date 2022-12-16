Курсы православных экскурсоводов начнутся 24 января. Об этом сообщает паломническая служба Владимирской епархии. Соответствующая информация появилась в социальных сетях 9 декабря. Позже

Курсы православных экскурсоводов начнутся 24 января. Об этом сообщает паломническая служба Владимирской епархии. Соответствующая информация появилась в социальных сетях 9 декабря. Позже объявление о курсах было опубликовано на сайте Владимирской епархии. Из объявления на сайте Владимирской епархии – Начало занятий – с 24 января. – Объем: 252 академических часа. – Длительность курса – 2,5 месяца