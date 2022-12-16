Областной суд сегодня рассматривал апелляционную жалобу Елены Манько. Мать пятерых детей пытается...

Областной суд сегодня рассматривал апелляционную жалобу Елены Манько. Мать пятерых детей пытается оспорить законность своего помещения в психбольницу. В ситуации разбиралась Ольга Яцык.В зале областного суда Елена Манько пытается добиться отмены судебного решения, принятого в Суздале. Весной 21-го года женщину принудительно поместили в психиатрическую лечебницу во Владимире. По мнению Елены, супруг незаконно отправил ее на лечение, воспользовавшись ее плохим самочувствием после рождения пятого ребенка. Суд первой инстанции встал на сторону мужа.Елена Манько, супруга Сергея Манько:- Я не была опасной, я никому не причинила никакого зла. О том, что меня лечат принудительно по суду я узнала, когда суд уже прошел и даже какое-то время прошло. Судья должна была лично убедиться в том, что я действительно неадекватно себя веду и должна находиться в стационаре под круглосуточным наблюдением. Ничего сделано не было, никакие документы медицинские не рассматривались.Представители второй психиатрической больницы заявляют, что госпитализация была обусловлена медицинскими показателями здоровья Елены. Так как женщина не могла отвечать за свои действия.Елена Лавринайтис, юрисконсульт «Областной психиатрической больницы №2»:- Согласно мотивированному медицинскому заключению, Елена представляла опасность для себя и окружающих как в зале суда, так и на территории больницы в случае выездного судебного заседания.Мужа Елена обвиняет в домашнем насилии и на данный момент скрывает от него свое место проживания. В 2019 году священника привлекали к административной ответственности за побои и отстранили от служения. Поэтому с детьми он сейчас общается. Полтора месяца в лечебнице не были единовременной акцией, говорит Елена. Муж отправлял ее на лечение каждый раз после очередного конфликта. От каких-либо комментариев Сергей Манько отказался. На заседание он не пришел.Сергей Манько, муж Елены Манько, по телефону:- Нет, без комментариев, спасибо. Доброго вам дня.- Скажите, это в ваших интересах...В итоге, областной суд оставил решение первой инстанции без изменений.- Решение Суздальского районного суда Владимирской области от 2 апреля 2021 года оставить без изменения, апелляцию Манько Елены Дмитриевны - без удовлетворения.Адвокаты Елены Манько считают это решение, как минимум, непоследовательным. По еще одной принудительной госпитализации - уже двадцать второго года, суд принял решение в пользу Елены.Юрий Ершов, адвокат:- Дальнейшие шаги - это подача кассационной жалобы. Мы полагаем, что есть безусловные причины для отмены. Мы полагаем, что это пример, когда медицина используется совершенно не по назначению для решения каких-то бытовых и юридических вопросов, чтобы застолбить, что у человека, якобы, диагноз, что он, якобы, представляет опасность.Также сторона Елены считает, что такими методами её муж Сергей Манько ведет войну за их пятерых детей.Ольга Яцык, корреспондент:- На данный момент в Суздале идет судебный процесс, по результатам которого будет решено, с кем останутся дети. Поэтому для Елены крайне важно отменить судебное решение о ее принудительной госпитализации.Ольга Яцык, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»