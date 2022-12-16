Владимирскую область ближайшие сутки завалит снегом. В ближайшие сутки во Владимирской области...

Владимирскую область ближайшие сутки завалит снегом.В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, сильный снег будет идти с вечера пятницы и все выходные.Атмосферное давление 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 94%.Магнитное поле спокойное. Ветер восточный, 5-10 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -9… -13, в субботу днём 4-5 градусов ниже 0.В этот день почитается память святой Варвары. У наших предков была традиция на день Варвары дома ставить веточку, чтоб к Рождеству распустилась. С этого дня начинались сильные морозы: «Зима мосты мостит», «Трещит Варюха — береги нос да ухо». Люди выходили взглянуть на дым из трубы, чтобы узнать погоду: если дым столбом идет — постоят морозы, если к земле прибивается — скоро оттепель. Небо на Варварину ночь звездное — к холодам, слепое — к теплу.Фото: pxfuel.com/