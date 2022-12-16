Решение суда в законную силу пока не вступило.

Прокуратура Владимира вернула парковку в центре города в ведение городских властей. Ранее гараж-стоянка на улице Спасской незаконно использовалась в коммерческих целях.В 2020 году МБУК «ЦПКиО Владимира», за которым была закреплена территория, и ООО «Паркинг» заключили договор аренды. По нему компания до 2025 года получила право использовать так называемую гараж-стоянку в своих целях. Однако фактически гараж-стоянка являлась земельным участком. А по закону передача земли без торгов запрещена.Прокурор подал иск в Арбитражный суд Владимирской области с требованием признать договор недействительным. Фемида вернула учреждению культуры право на участок площадью более 5 200 квадратных метров.Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.