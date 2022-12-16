На 14 декабря в регионе полностью закрыты на карантин три детских сада и три школы.

Владимирские власти не видят предпосылок для объявления досрочных каникул. Об этом рассказала директор департамента образования и молодёжной политики Светлана Болтунова.«По коронавирусу заболеваемость невысокая, значительно большие цифры по ОРВИ. Ситуация на контроле. Проводится еженедельный мониторинг. На 14 декабря в регионе полностью закрыты на карантин три детских сада и три школы. Пока не видим предпосылок для объявления досрочных новогодних каникул, но при необходимости готовы к организации учебы с применением дистанта», – подчеркнула госслужащая.Ранее губернатор , что если количество заболевших детей перешагнёт отметку в 25%, то новогодние каникулы могут начаться на неделю раньше.