Анастасия Волочкова меняет мужчин, как перчатки. Пока окружающие смеются над непостоянностью и влюбчивостью артистки, та с головой погружается в очередной роман.

Анастасия Волочкова меняет мужчин, как перчатки. Пока окружающие смеются над непостоянностью и влюбчивостью артистки, та с головой погружается в очередной роман.Ухажеры в жизни Анастасии Волочковой меняются настолько часто, что публика уже перестала их считать. Более того, многие уже не верят в то, что очередные отношения балерины являются серьезными и приведут к свадьбе. Но сама артистка, похоже, не отчаивается.На днях Анастасия представила общественности нового возлюбленного. На сей раз балерину очаровал бизнесмен по имени Дмитрий. По словам самой знаменитости, мужчина поразил ее щедростью и вниманием. Недавно он заявился в дом Волочковой в образе новогоднего сказочного персонажа с мешком подарков. Звезда сразу же похвасталась этим подписчикам в соцсетях, показав им снимок, на котором Дмитрий в шубе, с искусственной бородой и огромным жезлом позирует рядом с танцовщицей. "Я влюбилась в Деда Мороза!", – призналась она.Анастасия и Дмитрий уже помолвлены, о чем артистка тоже успела объявить. Для церемонии мужчина неожиданно для балерины привез ее в церковь. Намерение провести помолвку стало сюрпризом для звезды, но она, как по уши влюбленная женщина, не смогла отказать избраннику в заветном "Да".Свадьбу Анастасия Волочкова пока не планирует. Зато артистка готовится к очередной поездке на Мальдивы, где она, к слову, была с другими женихами.