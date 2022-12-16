Администрация города Владимира проводит на сервисе Госуслуги опрос, касающийся благоустройства сквера на проспекте Ленина (через дорогу от ТЦ «Крейсер»). Мэрия предлагает назвать его в

Администрация города Владимира проводит на сервисе Госуслуги опрос, касающийся благоустройства сквера на проспекте Ленина (через дорогу от ТЦ «Крейсер»). Мэрия предлагает назвать его в честь Героя России Романа Кутузова, погибшего в ходе СВО на Украине. В опросе представители власти интересуются, знают ли жители города о подвиге Кутузова, хотят ли, чтобы в его честь был назван