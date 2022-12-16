Прокуратура города Владимира в ходе проверки выявила свыше 160 нарушений при уборке областного центра от снега. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 16 декабря. В прокуратуре

Прокуратура города Владимира в ходе проверки выявила свыше 160 нарушений при уборке областного центра от снега. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 16 декабря. В прокуратуре постановили, что во Владимире плохо убирают городские территории, дороги, тротуары, остановки, соцобъекты и дворовые территории. По фактам нарушения в администрацию города, районов, а также учреждений внесено 70 представлений.