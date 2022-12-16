Руководитель приюта для животных Валентина Сокова прокомментировала ситуацию о закрытии...

Руководитель приюта для животных Валентина Сокова прокомментировала ситуацию о закрытии «Валенты»Корреспондентам ГТРК «Владимир» удалось связаться с руководителем приюта для животных «Валента» Валентиной Соковой. Напомним, накануне суд постановил прекратить работу приюта для животных из-за жалобы местной жительницы на шум и грязь от собак.Со стороны директора центра было предложено создание противошумовых ограждений, однако обвинение не приняло во внимание этот вариант выхода из ситуации.Валентина Сокова убеждена, что приют перенести невозможно. Никакого другого места для него не определено. Там находятся собаки, выпустить которых — это создать еще больше проблем для жителей города. Ведь в приюте оставляют и агрессивных собак, с которыми не могут справиться хозяева.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Заксобрания Владимирской области, в своем телеграм-канале откликнулся на новость о закрытии «Валенты»:«Увидел эту новость. Однозначно могу заявить, что готовы оказать содействие в урегулировании вопроса с подключением юристов Президентской академии и ВРО Ассоциации юристов России. Людям, которые заботятся о братьях наших меньших, надо помогать безоговорочно. Прошу своих коллег также подключиться к решению ситуации».Фото из архива ГТРК "Владимир"