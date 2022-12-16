Сегодня сотрудники владимирской прокуратуры проверили, как коммунальные службы областного центра...

Сегодня сотрудники владимирской прокуратуры проверили, как коммунальные службы областного центра справляются с уборкой снега. В рейд с ними отправился Максим Калашников.Не ближе десяти метров по обе стороны от пешеходных переходов. И двадцати от автобусных остановок. Отсутствие снежных валов на этих участках дорог - вопрос принципиальный, ведь от этого зависит безопасность людей. Ежедневно, заступая на смену, сотрудники ДПС объезжают город и фиксируют недостатки. Сегодня вместе с ними в рейд вышли сотрудники прокуратуры. Задача - проверить, как коммунальные службы справляются с уборкой после снегопада.Станислав Заруцкий, заместитель прокурора города Владимира:- Городские службы, уполномоченные организации не всегда справляются. Нами осуществляется мониторинг СМИ, социальных сетей. И, конечно же, обращения граждан поступают. Мы выходим, смотрим и видим, на самом деле. В связи с чем вынуждены реагировать самостоятельно."Кашу" с проезжей части после последнего снегопада, к радости или удивлению горожан, дорожные службы убирают. А вот тротуары чистят не везде. Хотя это тоже зона ответственности муниципальных служб. Придомовые территории, за которые отвечают управляющие компании, также не все в полном порядке.Максим Калашников, корреспондент:- Если центральные улицы коммунальные службы стараются чистить регулярно, то некоторые дворовые территории вниманием обделены. Возле этого дома по улице Усти-на-Лабе не чистили не только пешеходную дорожку, но и крыльцо.- Ну, как видите - нормально убирают? Вы же видите сами. Это плохо, я считаю - это плохо.По закону, придомовая территория должна быть убрана от снега в течение шести-двенадцати часов после окончания снегопада. Во время непогоды чистить тротуары нужно минимум один раз в три часа. К сожалению, этим правилам следуют не везде.Валентина Шмелёва, жительница Владимира:- Опасно, а как же не опасно, когда снег не чистится. Это вот если я сама с веником подойду, вот так вот смету. Безобразно.Станислав Заруцкий, заместитель прокурора города Владимира:- Будет решаться вопрос о возбуждении административного производства в отношении управляющей компании вашей. Будет внесено представление в прокуратуру.- Мы уже писали, писали и ходили. Я только позавчера туда ходила к ним. Они говорят - идите к участковому, пусть он там у вас порядок наводит. Как у нас тут участковый будет порядок наводить?- Понятно, возьмём на контроль уборку территории.На календаре только середина декабря и у коммунальных служб ещё есть время показать, что они способны справиться со снегом. Иначе можно получить штраф, правда, относительно небольшой - от 20 до 50 тысяч рублей. С начала зимы владимирская прокуратура выявила более 100 нарушений и вынесла порядка 50 представлений. По прогнозу - в ближайшие выгодные в город снова придут снегопады.Максим Калашников, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”