Во Владимире троллейбус №8 на два дня стал передвижным музеем советской эпохи. Не просто...

Во Владимире троллейбус №8 на два дня стал передвижным музеем советской эпохи.Не просто общественный транспорт, а машина времени. В честь столетнего юбилея СССР во Владимире запустили ретро-троллейбус. По "историческому" маршруту проехала Александра Лебедикова.Бумажные билеты, красные вымпелы и песни советской эпохи. На два дня троллейбус номер 8 стал "передвижным музеем". Здесь в преддверии 100-летия со дня образования СССР воссоздали атмосферу советского прошлого.Василий Никитенко - почетный пассажир города Владимира. Идея акции старожилу пришлась по душе. На троллейбусах он передвигается большую часть жизни. По его словам, у этого вида транспорта есть существенные преимущества.Василий Никитенко, председатель городского совета ветеранов:- Во-первых, он никуда не уедет, потому что провода ему не дадут уехать, во-вторых, это экологически чистый транспорт, а нам этого так не хватает в настоящее время. Посмотрите на этот троллейбус. Вот он сейчас будет идти по городу а на нем написано: "100 лет Советскому Союзу" и жители, особенно старшего поколения, будут видеть этот троллейбус и сразу вспомнят свою молодость. Как они жили, как они работали.В салоне троллейбуса установлены подлинная билетная касса советских времен и компостеры. Кондуктора нет. Платить нужно самостоятельно. Стоимость проезда - 4 копейки. Впрочем, если мелочи у пассажира не окажется, он может проехать бесплатно.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира:- Коммунизм не случился. Наши бабушки и дедушки мечтали, что общественный транспорт будет бесплатным, но зато администрация города Владимира делает все возможное, чтобы троллейбус оставался социальным видом транспорта с самым дешевым проездом.Этот троллейбус был выпущен уже после распада Советского Союза - в 1992 году. Для того, чтобы его реконструировать, понадобился целый год. Всего таких машин во Владимирском депо сохранилось три. Сейчас они используются в учебных целях.Михаил Сонин, главный инженер "Владимирпассажиртранс":- В машине все оригинальные части, которые были при производстве этого троллейбуса. Единственное, что нам пришлось немножко поменять - это салон. Наверное, нужно сохранять историю родного города. Все-таки троллейбус достаточно важная часть городского хозяйства. Сейчас все изменилось, изменилась технология, конструкция. Если вы обратили внимание, вышел на маршруты новый троллейбус, там от старого практически ничего не осталось.Владимирцам акция понравилась. Многим она напомнила о юных годах и об одном из тезисов советского периода.- Личная совесть - лучший контролер! Опустил - оторвал билет.Александра Лебедикова, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”