Фрунзенский районный суд города Владимира запретил деятельность приюта для животных «Валента» на улице 16 лет Октября после иска местной жительницы, которая, по ее словам, испытывает

Фрунзенский районный суд города Владимира запретил деятельность приюта для животных «Валента» на улице 16 лет Октября после иска местной жительницы, которая, по ее словам, испытывает большие неудобства из-за проживания по соседству. В своем иске женщина жаловалась, что устала от постоянного лая собак и большого количеством продуктов жизнедеятельности животных рядом с домом. Ранее «Шестому каналу» удалось