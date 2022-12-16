Губернатор Александр Авдеев и главы всех крупных муниципалитетов региона сегодня обсудили проект на...

Губернатор Александр Авдеев и главы всех крупных муниципалитетов региона сегодня обсудили проект на площадке Гусевского стекольного колледжа.Учебное заведение оснастят современным оборудованием, лабораториями и мастерскими. Центр будет готовить специалистов среднего звена для отечественной химической и стекольной промышленности, а так же смежных отраслей. Связь образовательного процесса с производственной практикой - на первом плане. Так же Александр Авдеев посетил крупнейший в области завод по производству хрусталя. Его продукция известна по всему миру.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Нам надо использовать эти ключевые компетенции для того чтобы воспользоваться моментом когда нас в каком-то смысле душат санкции по поводу поставки оборудования, инструмента, технологии, мы эти технологии можем создавать здесь, используя наш научный потенциал, используя научный опыт.