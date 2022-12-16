Во Владимирской области директором года стала Ирина Кучина. Руководитель первого лицея округа Муром...

Во Владимирской области директором года стала Ирина Кучина. Руководитель первого лицея округа Муром Ирина Кучина стала «Директором года России» — 2022, пока в масштабах Владимирской области.Муромский директор одержала победу в региональном этапе первого всероссийского конкурса. Конкурс состоялась из нескольких этапов.Сначала 18 руководителей презентовали видеоролики «Визитная карточка директора» и рассказали об эффективных практиках развития возглавляемых ими учреждений. На втором этапе, в котором осталось всего 7 директоров, претенденты разрабатывали программы, команда Ирины Кучиной презентовала систему дистанционного обучения, собственно то, чем первый лицей стал заниматься в Муроме одним из первых. А уже после проведенного педсовета, Ирина Кучина стала явным лидером.Кроме победы на региональном этапе конкурса, директор и первый лицей Мурома обратили на себя пристальное внимание коллег из других муниципалитетов области. Перенять опыт выразили желание многие директора.Уже в апреле Ирина Кучина отправится защищать область на всероссийский этап конкурса.Фото pxfuel.com/