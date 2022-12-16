Во Владимирской области изготовили статуэтки для театральной премии Хрустальная Турандот. Их...

Во Владимирской области изготовили статуэтки для театральной премии "Хрустальная Турандот". Их создали на Гусевском заводе.19 декабря в Москве состоится церемония награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот».Семь изящных статуэток, воплощающих образ сказочной принцессы, будут вручены в единственной номинации — «За честь, достоинство и служение зрителю».Организаторы премии отмечают, что хрустальные награды в этом году были изготовлены в России. Автор статуэтки - литовский художник Ремигиюс Крюкас - доверился выбору исполнителя, и мастера Гусевского хрустального завода не только оправдали, но, кажется, даже превзошли все ожидания. Во всяком случае, оргкомитет премии уверен, что это сотрудничество - всерьез и надолго: "Хрустальная Турандот должна приходить к нам из Хрустального города", рассказали в издании "Московский комсомолец".Фото: https://yar.mk.ru/