Во Владимирской области клиент отсудил крупную сумму за навязанную ему в ходе получения кредита...

Во Владимирской области клиент отсудил крупную сумму за навязанную ему в ходе получения кредита медицинский сертификат.Также суд взыскал проценты за пользование денежными средствами, штраф и моральный вред за неисполненную ответчиком обязанность по возврату денежных средств за сертификат на медицинскую поддержку, сообщила пресс-служба Суздальского райсуда.Дело в том, что мужчине в рамках кредитного договора ему был выдан еще и некий "сертификат на круглосуточную квалифицированную медицинскую поддержку сроком страхования на 5 лет". Который обещал устные консультации с российскими врачами, услуги медюриста, медориентирование, страхование от несчастных случаев и болезней, а также подключение "личного кабинета клиенту". Плату за это в размере более 690 000 рублей вычли из выданных клиенту денег по кредиту. Хотя в 14-дневный срок он в письменном виде отказался от услуг по сертификату, но денег всех не получил - и тогда обратился в суд.Суздальский суд постановил суд пришел к выводу о том, что препятствий к удовлетворению требований истца в досудебном порядке не имелось. То есть, права потребителя были нарушены.В результате, в пользу потерпевшего были взысканы проценты за пользование его деньгами. А также 3 тысячи рублей за компенсацию морального вреда. А главное - штраф за неисполнение в досудебном порядке требований истца в размере чуть более 350 000 рублей.Решение суда в законную силу не вступило.Фото https://www.pxfuel.com/