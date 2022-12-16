В ночь на 16 декабря в Гусь-Хрустальном районе произошел пожар, унесший жизнь жителя одноэтажного 3-х квартирного жилого дома. Причина пожара – неисправность обогревателя, сообщили в

В ночь на 16 декабря в Гусь-Хрустальном районе произошел пожар, унесший жизнь жителя одноэтажного 3-х квартирного жилого дома. Причина пожара – неисправность обогревателя, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Спасатели потушили пламя, площадью 450 квадратных метров. После ликвидации пожара в одной из квартир было обнаружено тело ее хозяина 59-летнего мужчины