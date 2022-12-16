Во Владимирской области на пожаре погиб неизвестный мужчина. В Гусь-Хрустальном районе минувшей...

Во Владимирской области на пожаре погиб неизвестный мужчина.В Гусь-Хрустальном районе минувшей ночью в посёлке Мезиновском загорелся 3-квартирный деревянный дом.К сожалению, в ходе тушения на месте происшествия обнаружено тело погибшего 59-летнего мужчины. Предположительно, хозяина одной из квартир. В других квартирах жильцов на момент происшествия не было. сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.По версии дознавателей, пожар вызвала неисправность проводки или электрооборудования.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.