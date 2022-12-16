Во Владимирской области на пожаре погиб неизвестный мужчина.
В Гусь-Хрустальном районе минувшей...
Во Владимирской области на пожаре погиб неизвестный мужчина.
В Гусь-Хрустальном районе минувшей ночью в посёлке Мезиновском загорелся 3-квартирный деревянный дом.
К сожалению, в ходе тушения на месте происшествия обнаружено тело погибшего 59-летнего мужчины. Предположительно, хозяина одной из квартир. В других квартирах жильцов на момент происшествия не было. сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
По версии дознавателей, пожар вызвала неисправность проводки или электрооборудования.
Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.