Во Владимирской области на шоссе разбились три автомашины.
В Александровском районе, на так...
Во Владимирской области на шоссе разбились три автомашины.
В Александровском районе, на так называемом Двориковском шоссе, сегодня произошло сразу два ДТП.
Кадры, сделанные очевидцами были размещены в ВК AlexAutoLive | Александров.
По предварительным данным, около 7 часов утра столкнулись две легковые машины. Одно из пострадавших авто уже не подлежит восстановлению.
По словам очевидцев, все пострадавшие живы, их увезла "Скорая помощь".
Позже, свидетель снял еще одно ДТП под Двориками - фура серьезно повредила внедорожник. "Это случилось перед "Весовым контролем", - уточняет источник.
Фото ВК AlexAutoLive | Александров.