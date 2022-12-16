Во Владимирской области на шоссе разбились три автомашины. В Александровском районе, на так...

Во Владимирской области на шоссе разбились три автомашины.В Александровском районе, на так называемом Двориковском шоссе, сегодня произошло сразу два ДТП.Кадры, сделанные очевидцами были размещены в ВК AlexAutoLive | Александров.По предварительным данным, около 7 часов утра столкнулись две легковые машины. Одно из пострадавших авто уже не подлежит восстановлению.По словам очевидцев, все пострадавшие живы, их увезла "Скорая помощь".Позже, свидетель снял еще одно ДТП под Двориками - фура серьезно повредила внедорожник. "Это случилось перед "Весовым контролем", - уточняет источник.Фото ВК AlexAutoLive | Александров.