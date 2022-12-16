В Гусь-Хрустальном, на Опытном стекольном заводе торжественно запустили новую печь и открыли...

В Гусь-Хрустальном, на Опытном стекольном заводе торжественно запустили новую печь и открыли необычный музей, посвященный... граненому стакану. Репортаж Любови Клюквиной.Один из символов ушедшей эпохи - советский граненый стакан. Тот самый, из которого в детстве пили кисель, по праздникам - водку, женщины мерили им сыпучие продукты, а в поездах проводники приносили в нем чай.-Хочу с сиропом.-А у меня только десять копеек. Товарищи, кто может разменять 10 копеек?-Два по пять?Историки утверждают, что первый такой стакан появился ещё при Петре Первом. Якобы императору его подарил владимирский стекловар Ефим Смолин. В 18-ом веке стаканы гранили вручную, современный же его вид разработала автор скульптуры "Рабочий и колхозница" Вера Мухина. Задача была создать изделие, с которым легко может справиться посудомоечная машина. Официально советский стакан празднует свой день рождения 11 сентября: в 1943 году первая партия стаканов сверкнула своими гранями на стекольном заводе Гусь-Хрустального.Любовь Клюквина:- В 1952 году в состав союза входило 16 советских республик. Существует красивая легенда, что изначально у граненого стакана было именно 16 граней. Но это лишь легенда. На самом деле у граненого стакана было от 8 до 20-ти граней. Вот у нашего,например, 20.Посуда должна была быть универсальной и небьющейся. В музее гордятся: советский стакан выдержал эксперимент на прочность в программе "Галилео". Из 9 экземпляров остались невредимыми 7. Все потому что грани для стакана - ребра жесткости. Теперь в планах музея создать триумвират, "подружив" гусевской стакан и кольчугинский подстаканник с краснодарским чаем.До сих пор ежемесячно на "Опытном стекольном заводе" Гусь-Хрустального производится миллион граненых стаканов. Спрос велик- на складах их не остается, - рассказывает генеральный директор. Сегодня на предприятии праздник: в работу запускают новую печь. Её здесь называют "мать завода".И это тоже импортозамещение. Теперь предприятие будет выпускать порядка 180 тонн готовой продукции ежедневно. Но до посуды дойдут только через две недели, а пока стекломасса будет вариться.Сергей Пенечко, генеральный директор «Опытного стекольного завода:- Очень волнительная ситуация. Мы ждали этого очень долго. Очень много было ограничений логистических, всяких разных, но мы все преодолели, и печь запустилась. Через две недели она даст первое стекло и пойдут линии, и пойдет продукция. Ура!Алексей Соколов, глава города Гусь-Хрустальный:- Был шеф-монтаж без иностранных специалистов. Это значит, что компетенция сотрудников, которые есть на стекольном предприятии, специалистов, которые есть у нас в городе, позволяют самим, не оглядываясь на какие-то западные компании, строить новые печи, и, поверьте, это очень важно. Это значит, что стекольная промышленность у нас в городе есть, она развивается, и у нее хорошее отличное будущее и отличные перспективы.Михаил Тростин, технический директор «Опытного стекольного завода»:- Площадь печи - 50 квадратных метров. Плановый показатель - 125 тонн в сутки стеклоизделий. Все делается оператором при помощи мышки и компьютера полное управление печи.Теперь, кроме привычной прозрачной посуды и фирменных граненых стаканов, на заводе смогут делать модную посуду из цветного стекла. Запуск новой печи - это постоянная работа для тысячи трехсот сотрудников, стабильная прибыль для предприятия. Так силами отечественных инженеров завод раскроет все грани прекрасного гусевского стекла.Любовь Клюквина, Семен Карпов