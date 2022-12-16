Во Владимирской области на трассе М-7 легковой автомобиль попал под грузовик.
Дежурная смена...
Во Владимирской области на трассе М-7 легковой автомобиль попал под грузовик.
Дежурная смена Ковровского поисково-спасательного отряда привлекалась к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на ФАД М-7 в д. Павловское, сообщил ТГ "Заметки спасателя".
На момент прибытия спасателей медики оказывали помощь пострадавшим.
"Деблокировка при помощи ГАСИ не требовалась, отметил автор. - К счастью, все пострадавшие выбрались самостоятельно".
Спасатели обеспечили противопожарную безопасность, после чего получили команду на возвращение в отряд.
Фото ТГ "Заметки спасателя".