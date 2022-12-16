Во Владимирской области на трассе М-7 легковой автомобиль попал под грузовик. Дежурная смена...

Во Владимирской области на трассе М-7 легковой автомобиль попал под грузовик.Дежурная смена Ковровского поисково-спасательного отряда привлекалась к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на ФАД М-7 в д. Павловское, сообщил ТГ "Заметки спасателя".На момент прибытия спасателей медики оказывали помощь пострадавшим."Деблокировка при помощи ГАСИ не требовалась, отметил автор. - К счастью, все пострадавшие выбрались самостоятельно".Спасатели обеспечили противопожарную безопасность, после чего получили команду на возвращение в отряд.Фото ТГ "Заметки спасателя".