Благодаря новым дорожным объектам увеличится пропускная способность автомагистрали и повысится безопасность движения.

Во Владимирской области на трассе М-7 появились две разворотных петли. Одноуровневые развязки с отогнанными левыми поворотами построены в Ковровском районе и в районе Дроздовки, между Пестово и Сенино.Как рассказали в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород», благодаря новым дорожным объектам увеличится пропускная способность автомагистрали и повысится безопасность движения.Протяженность каждой петли составляет около километра. Заезд организован через переходно-скоростные полосы, которые позволяют машинам беспрепятственно влиться в общий трафик.Для развязок дорожники построили новую систему водоотвода, установили 100 светильников, смонтировали ограждение, поставили знаки и нанесли разметку.