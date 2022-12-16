Во Владимирской области на трассе М-7 загорелся большегруз. Сегодня в 10 часов 47 минут из...

Во Владимирской области на трассе М-7 загорелся большегруз.Сегодня в 10 часов 47 минут из Вязниковского района поступил сигнал о возгорании грузового автомобиля на 290-м километре трассы М-7 у поворота на поселок Никологоры.Горело колеса грузового автомобиля «Ивеко». Пожарные не дали огню распространиться, и оперативно ликвидировали возгорание, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Причина происшествия устанавливается.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.