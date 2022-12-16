Заявки на выделение средств поданы в Минпросвещения.

Во Владимирской области намерены капитально отремонтировать126 школ. Об этом рассказала директор департамента образования и молодёжной политики Светлана Болтунова.В 2022 году на эти цели было выделено около 720 млн рублей. Для участия в федеральной программе капремонта образовательных учреждений на 2024 – 2025 годы направлена региональная заявка на 53 школы, на 2026 год - на 73.При этом продолжается строительство новых объектов. В следующем году в эксплуатацию введут четыре учебных заведения Коврове, Покрове, Сновицах и в Гусь-Хрустальном.Среди острых вопросов – дефицит кадров, который составляет 600 человек. Преимущественно он наблюдается во Владимире, Коврове и Муроме. Требуются педагоги дошкольного образования, учителя начальных классов и математики.