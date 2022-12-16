Во Владимирской области объявлен конкурс на пост ушедшего в отставку главы администрации...

Во Владимирской области объявлен конкурс на пост ушедшего в отставку главы администрации района.Районный Совет депутатов решил провести конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования «Судогодский район» 19 января 2023 года.Также депутаты назначили в состав конкурсной комиссии Сашину Веру Михайловну и Терлецкого Алексея Анатольевича. И обратились Александру Авдееву с предложением о назначить туда же представителей Губернатора Владимирской области в составе четырех человек. Еще двух представителей назначит в состав комиссии Совет народных депутатов города Судогды, сообщает ВК Судогодский. Наш!Напомним, что на днях ушел со своего поста глава Судогодского района Александр Смирнов. Перед этим последние две недели он находится в отпуске после больничного. "Оценка возможных рисков ухудшения соматического состояния побудила меня на принятие непростого решения о сложении полномочий", - пояснил он свое прошение об отставке в ВК Судогда NEWS.На сегодня Совет народных депутатов Судогодского района возложил временное исполнение полномочий главы администрации муниципального образования «Судогодский район» на первого заместителя главы муниципального образования «Судогодский район» Сафонова Валерия Владимировича. Ранее Валерий Сафонов возглавлял администрацию Вяткинского сельского поселения.Фото https://www.pxfuel.com/